Opština Vlasotince raspisala javni poziv za mere energetske sanacije

Opština Vlasotince raspisala je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova.



Građani mogu da konkurišu za jednu od devet mera ponuđenih u javnom pozivu (mera broj 10 vezana je za druge mere) ili da se opredele za pakete mera. Subvencije iznose od 50 do 65 procenata iznosa investicije ili najviše do određenog iznosa naznačenog u tabeli javnog poziva.

Socijalno ranjive kategorije stanovništva imaju pravo na subvencije u iznosu od 90 posto ili takođe, do iznosa naznačenog u tabeli javnog poziva.



Iako je konkurs objavljen danas, prijave počinju od 25.decembra i traju do utroška sredstava ili najkasnije do 29. januara 2026.godine.



Obrasci se nalaze na sajtu opštine, na linku https://vlasotince.rs/javni-poziv-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-za-2025-godinu/ ili se mogu preuzeti u Uslužnom centru radnim danima od 7 do 15 sati.