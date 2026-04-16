Opštini Vlasotince sredstva za novi kamion – autosmećar

Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je opštini Vlasotince nešto više od 24 miliona dinara za novi kamion – autosmećar. Reč je o projektu „Unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji opštine Vlasotince nabavkom specijalizovanog vozila za transport otpada“.

-Biće to peti kamion autosmećar za naše komunalno preduzeće. Značajno će doprineti efikasnijem prikupljanju i transportu otpada, o kome, opet, treba svi da vodimo računa – rekao je predsednik opštine Vlasotince Bratislav Petrović prilikom potpisivanja ugovora.

Vlasotince je jedna od 22 opštine u Srbiji koja je dobila sredstva u okviru projekta resornog ministarstva koji se tiče izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2026.godini.