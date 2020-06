Orden Svetog Romana Đuniškog opštini i zaslužnim pojedincima

Na treći dan praznika Svete Trojice, njegovo preosveštenstvo episkop niški Arsenije, služio je liturgiju u crkvi Silaska Svetog Duha na apostole u Vlasotincu.

„U crkvi Hristovoj ništa se ne dešava bez dejstva blagodatnog Duha Svetoga, počev od liturgije do svih svetih tajni – rekao je, između ostalog, vladika Arsenije u obraćanju vernicima.

On je ovom prilikom dodelio ordenje i gramate institucijama i pojedincima za “pokazanu ljubav, kao i nesebični rad i trud prilikom obnove hrama”.

