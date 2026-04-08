Organizovanjem prijema i polaganjem venaca obeležen Svetski dan Roma

Povodom obeležavanja Svetskog dana Roma, u sedištu lokalne samouprave grada Leskovca priređen je prijem za predstavnike ove nacionalne manjine.

Prijem je priredila zamenica gradonačelnika Leskovca dr Lidija Dimitrijević.

„Okupili smo se da proslavimo tradiciju, kulturu i identitet romskog naroda, ali i da istaknemo važnost zajedništva i međusobnog poštovanja. Grad Leskovac kroz odgovornu socijalnu politiku kontinuirano ulaže u unapređenje uslova života u romskim naseljima, što je konkretan dokaz naše posvećenosti ka boljem i pravednijem društvu za sve“, istakla je zamenica Dimitrijević.

Kako je podsetila, upravo zbog takve politike gradonačelniku Leskovca dr sci. med. Goranu Cvetanoviću 2024. godine uručeno je priznanje „Najbolji prijatelj Roma“, koje dodeljuje Dom kulture Roma.

Priznanje „Najbolji prijatelj Roma“ pripalo je i Mariji Jovanović, šefici Odseka za sanitarni nadzor Leskovac. Predao joj ga je direktor Doma kulture Roma Srećko Živković, s obrazloženjem da Jovanovićeva kroz svoj posao i primenu zakona brine o zaštiti zdravlja njihove zajednice.

Predstavnici ove nacionalne manjine tradicionalno su položili danas vence na spomenik u Arapovoj dolini u Leskovcu. Time je odata počast tragično stradalim Romima, Srbima i Jevrejima u Drugom svetskom ratu, koje su nemački fašisti streljali 9. decembra 1941. godine. Vence su položili predstavnici Doma kulture Roma.



Na ovom mestu, 1941. godine, 310 naših sugrađana – 293 Roma, 11 Srba i 6 Jevreja – brutalno je pogubljeno od strane okupatora. Njihova jedina „krivica“ bila je njihovo poreklo.

Inače, Svetski dan Roma je službeno proglašen 1990. godine u Serocku u Poljskoj.

