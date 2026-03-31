OŠ „Bora Stanković“ u Vučju obeležila godišnjicu

Prigodnom svečanošću, učenici i zaposleni u Osnovnoj školi „Bora Stanković“ u Vučju, obeležili su 107 godina rada i postojanja ove vaspitno-obrazovne ustanove, u lokalnom Domu kulture.

Osnovnu školu „Bora Stanković“ pohađaju mališani osnovnoškolskog uzrasta iz Vučja, Brze, Bunuškog Čifluka, Belog Potoka, Nakrivnja i Čukljenika, podeljeni u 29 odeljenja. Kako je istaknuto prilikom obeležavanja godišnjice, ovi učenici ostvarili su zapažene rezultata na brojnim nadmetanjima tokom prošle godine. Takođe, u prethodnom periodu sanirani su i objekti izdvojenih odeljenja.

Navršava se i 150 godina od rođenja velikog srpskog književnika Bore Stankovića, po kome ova vaspitno-obrazovna ustanova nosi naziv.

U ime lokalne samouprave prisutne je pozdravila Brankica Stamenković, gradska većnica, kojoj je uručena zahvalnica za pružanje podrške u radu škole. Ona je podsetila da se iz gradskog budžeta za oblast obrazovanja ove godine izdvaja milijardu i po dinara.

Ista zahvalnica uručena je i gradonačelniku Goranu Cvetanoviću, koju je u njegovo ime preuzela zamenica Lidija Dimitrijević. Inače, Osnovnu školu „Bora Stanković“ u Vučju pohađa 462 učenika.