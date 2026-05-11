Osamnaest medalja za Plivački klub „Leskovac“ u Kruševcu

Na 16. međunarodnom plivačkom mitingu Šarengradski kup 2026, održanom 9. maja u Kruševcu, članovi Plivačkog kluba „Leskovac“ ostvarili su zapažen uspeh osvojivši ukupno 18 medalja. Leskovački klub predstavljalo je 13 takmičara, koji su osvojili sedam zlatnih, četiri srebrne i sedam bronzanih odličja.

Zlatne medalje osvojili su Iskra Dobrić u disciplini 100 metara prsno, Isidora Mitrović na 100 metara prsno, Ognjen Đokić na 50 metara leđno, Emilija Plavšić na 50 metara prsno, kao i Anastasija Đokić, koja je bila najbolja u disciplinama 50 i 100 metara kraul, kao i na 50 metara delfin.

Srebrna odličja pripala su Novaku Stojilkoviću na 100 metara prsno, Luki Dimitrijeviću u disciplini 200 metara mešovito i Mihajlu Raleviću na 100 metara prsno. Dimitrijević je osvojio i tri bronzane medalje – na 50, 100 i 200 metara kraul.

Bronzane medalje osvojili su još Vanja Anđelković na 100 metara prsno, Ognjen Đokić na 50 metara kraul, Emilija Plavšić na 50 metara delfin i 50 metara kraul, kao i Vuk Janković na 50 metara leđno.

Posebno priznanje pripalo je Anastasiji Đokić, koja je proglašena za najbolju takmičarku u kategoriji do 12 godina i tom prilikom osvojila pehar.

Iz kluba su zahvalili roditeljima koji su učestvovali u organizaciji odlaska na takmičenje, kao i Leskovac na kontinuiranoj podršci mladim plivačima.