Osnovni sud u Leskovcu odredio pritvor državljaninu Austrije za tešku saobraćajnu nesreću

Osnovni sud u Leskovcu odredio je pritvor u trajanju od 30 dana osumnjičenom A.P. iz Beča, državljaninu Republike Austrije, saopšteno je iz ove ustanove.

Pritvor je određen na osnovu odredbi Zakonika o krivičnom postupku, zbog opasnosti od bekstva, kao i mogućnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da utiče na oštećenu i ometa dalji tok postupka.

Kako se navodi, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 20. aprila oko 22.20 časova, na državnom putu Leskovac–Vranje, u visini mesta Burgijić, upravljajući teretnim vozilom prešao u suprotnu kolovoznu traku i udario u putničko vozilo kojim je upravljala D.M. iz Grdelice.

Protiv osumnjičenog se vodi postupak zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Na doneto rešenje dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu u roku od tri dana od prijema rešenja.