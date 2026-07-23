Osnovni sud u Leskovcu: Uhapšen D.Đ., osumnjičen za polno uznemiravanje

Rešenjem Osnovnog suda određen je pritvor u trajanju od 30 dana D.Đ. iz Leskovca, koji se sumnjiči da je počinio krivično delo polno uznemiravanje. Naime, kako saopštavaju iz ove ustanove, postoji osnovana sumnja da je 21. jula, u svojoj porodičnoj kući u Leskovcu, polno uznemiravao maloletnu devojčicu. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na neispitane svedoke i maloletnu oštećenu, kao i da će u kratkom periodu ponoviti ovo krivično delo. Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.