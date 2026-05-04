Oštrije kazne za vožnju u suprotnom smeru? (VIDEO)

Nedelju za nama obeležili su slučajevi vožnje u suprotnom smeru na auto-putevima u Srbiji. Dodatno zabrinjava činjenica da se nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila na auto-putu Šabac-Ruma, kada su zbog vožnje u istom smeru život izgubila četiri lica, ovakav trend nastavlja. Stručnjaci kažu da je vožnja u suprotnom smeru postala alarmantan problem i da je neophodno uvesti oštrije kazne u cilju smanjenja broja tragičnih slučajeva u domaćem saobraćaju.

– Vožnja u suprotnom smeru smatra se jednim od najtežih prekršaja i često se tretira kao nasilnička vožnja. Za to se može dobiti zabrana vožnje od najmanje osam meseci, zatvorska kazna od 30 do 60 dana, novčana kazna do 140.000 dinara i 14 kaznenih poena. Sa 18 poena trajno se ostaje bez vozačke dozvole –kažu stručnjaci.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova najavljuju pojačanu kontrolu saobraćaja na auto- putevima, radi sprečavanja „epidemije“ vožnje u suprotnom smeru. Najveći broj zabeleženih ovakvih slučajeva je na državnom putu A1, odnosno auto-putu od Horgoša do Preševa.

– Zato što je to jedan od najdužih auto-puteva u našoj državi, oko 580 kilometara. On ima najveći broj saobraćajnih traka za uključenje i isključenje, tako da mogućnost takvih grešaka je naravno veća čim imate toliko tih saobraćajnica – ističe Milan Maličević, potpukovnik Uprave saobraćajne policije.

Nadležni u Ministarstvu unutrašnjih poslova još jednom apeluju na vozače da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci i da dobro procenjuju radnje u saobraćaju.