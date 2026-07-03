Osumnjičenom S.M. iz Leskovca Viši sud odredio pritvor do 30 dana zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu odredio je 2. jula pritvor do 30 dana osumnjičenom S.M. iz Leskovca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.

Kako se navodi u saopštenju Višeg suda, pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni, u neutvrđenom vremenskom periodu do 1. jula ove godine, u svojoj kući u Leskovcu, bez odobrenja nadležnog organa, držao 1.011 komada puščane municije, 232 komada puščane municije drugog kalibra, 12 komada pištoljske municije, dva dela sporogorećeg štapina, jednu staklenu teglu sa nepoznatom materijom nalik na eksploziv, dve tromblonske mine i jedan okvir za automatsku pušku.

Navedena municija i eksplozivne materije pronađene su prilikom pretresa koji su obavili policijski službenici Policijske uprave u Leskovcu.

Kako se dodaje u saopštenju, način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti, što može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Leskovcu u roku od tri dana od prijema rešenja.