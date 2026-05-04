Otkriveno 24 359 prekršaja u saobraćaju tokom prvomajskih praznika

Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije u periodu od 30. aprila do 3. maja 2026. godine, tokom prvomajskih praznika, saopštio je MUP.

Najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, od čega je 1.900 sankcionisano zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza.

Naglašavamo da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno 1.239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima.