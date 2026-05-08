Otuđena još dva lokala na zelenoj pijaci, Grad Leskovac prihodovao blizu 13,5 miliona dinara

Dva poslovna prostora na lokaciji zelene robne pijace u ulici Kralja Petra Prvog otuđena su iz svojine Grada Leksovca putem javnog nadmetanja, koje je održano danas u skupštinskoj sali. Ukupan prihod koji je Grad ostvario putem ovog nadmetanja iznosi 13 449 164 dinara.

U ponudi je bilo šest poslovnih prostora, a pravo učešća imala su sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene prijave. Za učešće su pristigle dve prijave koje je podnelo jedno lice, iskazavši interesovanje za dva poslovna prostora.

Kako je istakla Aleksandra Zdravković, šef Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i imovinu, nepokretnost površine 23 metra kvadratna prodata je po početnoj ceni od 6 444 391 dinar, a nepokretnost površine 25 metara kvadratnih po ceni od 7 004 773 dinara, istom ponuđaču Zdravković Nebojši iz Gornjeg Bunibroda.

Podsećanja radi, od ukupno dvanaest lokala do sada je putem javnih nadmetanja prodato osam, a preostala su još četiri lokala koja će biti ponuđena na nekoj od narednih licitacija.