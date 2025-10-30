Otuđenje lokala na zelenoj pijaci i pitanja iz ekologije – predmet 41. sednice Gradskog veća

U skupštinskoj sali Grada Leskovca danas je održana 41. sednica Gradskog veća. Na njoj je, pored ostalog, bilo reči o Predlogu Odluke kojom se pokreće postupak otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Leskovca putem javnog nadmetanja.

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog Odluke kojom se pokreće postupak otuđenja dvanaest lokala na lokaciji zelene pijace, putem javnog nadmetanja.

-Sastavni deo ovog Predloga Odluke je i tekst oglasa koji će biti objavljen u dnevnom listu Srpski telegraf i na zvaničnom sajtu Grada Leskovca. U oglasu su taksativno navedeni lokali za trgovinu sa njihovim opisom, početnim cenama, iznosima depozita i licitacionim koracima. Nepokretnosti se mogu razgledati svakog radnog dana u periodu od 9 do 12 časova, uz prethodnu najavu komisiji. Postupak nadmetanja sprovešće komisija za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Leskovca, a prijave se dostavljaju komisiji putem pošte ili na pisarnici Gradske uprave Grada Leskovca na adresu Trg Revolucije br 45, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Javno nadmetanje održaće se 9. decembra u sali Skupštine grada Leskovca sa početkom u 11 časova- istakla je Aleksandra Zdravković, Šef odeljenja za imovinsko – pravne poslove i imovinu.

Na dnevnom redu našao se i Predlog Rešenja kojim se daje na korišćenje namensko teretno vozilo za manipulaciju komunalnim otpadom iz podzemnih kontejnera privrednom društvu PWW LESKOVAC DOO Leskovac.

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na druge Izmene i dopune Finansijskih planova mesnih zajednica za 2025. godinu takođe je usvojen.

Prilikom usvajanja Predloga Odluke o izboru projekata pravnih lica iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, istaknuto je da je sproveden javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje ovih projekata.

Kako je naglasila Jelena Trajković, šef Odeljenja za zaštitu životne sredine, projekti se odnose na ozelenjavanje javnih zemljanih površina i dvorišta škola, formiranje eko učionica na otvorenom i podizanje ekološke svesti kroz radionice, predavanja i akcije.

Usvojen je i Predlog Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Leskovca za 2026. godinu, za koji je prethodno pribavljena saglasnost Ministrastva za zaštitu životne sredine.

Razlozi za donošenje ovog programa i uspostavljanje merenja su upravljanje kvalitetom vazduha na teritoriji grada, stalno praćenje koncentracije zagađujućih materija i upoređivanje izmerenih koncentracija, a sve sa ciljem dobijanja informacija potrebnih za procenu izloženosti stanovništva zagađenju vazduha i njegovog uticaja na zdravlje, istaknuto je ovom prilikom.