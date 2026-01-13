Otuđenje osam lokala na leskovačkoj zelenoj pijaci – predmet sednice Gradskog veća

Gradski većnici usvojili su Predlog Odluke kojom se pokreće postupak otuđenja osam lokala na lokaciji zelene pijace, putem javnog nadmetanja.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica u aktivnom statusu, upisana u odgovarajući registar i čija je prijava blagovremena, potpuna i koji su uplatili odgovarajući depozit. Prijave se dostavljaju putem pošte ili neposredno na Pisarnici Gradske uprave, na adresu Trg revolucije 45, do 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

Šest lokala je veličine 23 metra kvadratna, a početna cena iznosi 6.444.391 dinar. Preostala dva objekta su površine , a 25 i 26 kvadrata, čije su pocetne cene 7.004.773 i 7.284.964 dinara, istakla je prilikom obrazlaganja ove tačke dnevnog red Aleksandra Zdravković, šef Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i imovinu.

Javno nadmetanje održaće se 20. februara u skupštinskoj sali, sa početkom u deset časova.