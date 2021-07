Otvoren konkurs za novu generaciju učesnika u projektu „Svetionik znanja“

Konkurs za učestvovanje u petoj generaciji projekta „Svetionik zanja“ koji za cilj ima da podstakne srednjoškolce da kroz višemesečni rad nauče osnove pisanja i prezentovanja projekata, a sve kroz timski rad i druženje, je otvoren. Ovaj projekat sprovodi Asocijacija za afirmaciju kulture znanja.

Konkurs se odnosi na učesnike koji tek upisuju treći ili četvrti razred srednje škole, a teme projekata su: turizam, javno zdravlje, ekologija, društveni aktivizam i kultura i umetnost.

Uz stručno vođenje mentora i koordinatora iz omladinske organizacije, timovi će raditi na osmišljavanju ideje koja će unaprediti život u njihovoj sredini.

Zainteresovani prijavne fomulare mogu naći na zvaničnom sajtu Svetionika znanja i popuniti ih do 5. avgusta što predstavlja prvu fazu izbora.

Kandidati koji budu prošli u uži krug biće obavešteni zaključno sa 9. avgustom, i pozvani u drugi krug koji će se sastojati od intervjua koji će se obaviti u periodu od 10. do 20. avgusta. Izabrani srednjoškolci biće obavešteni do 25. avgusta o finalnom odabiru.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i okuplja 60 srednjoškolaca iz 15 lokalnih zajednica u Srbiji, među kojima je i Leskovac.

Link do prijemnog formulara https://forms.gle/PtFBRd7VvZLqXDLf6

Link do sajta: https://svetionikznanja.rs/

Link do FB stranice: https://www.facebook.com/svetionikznanja/

Link do instagram profila: https://www.instagram.com/svetionikznanja/?hl=sr