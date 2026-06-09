Otvoren Regionalni inovacioni startap centar u Leskovcu – nova podrška mladim preduzetnicima i inovatorima

Regionalni inovacioni startap centar (RISC), savremeno opremljen prostor namenjen razvoju inovacija, preduzetništva i podršci mladim kompanijama, svečano je otvoren danas u Leskovcu. Otvaranju su prisustvovali gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović, ministar nauke, inovacija i tehnološkog razvoja akademik Bela Balint, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Kanjevac, kao i savetnica u kabinetu premijera Maja Bojović.

Pre zvaničnog otvaranja, visoke delegacije održale su radni sastanak u prostorijama Odseka Visoke poslovne škole u Leskovcu, nakon čega su obišle novoizgrađeni centar, čija je ukupna vrednost 123,4 miliona dinara.

Projekat je realizovan zajedničkim ulaganjima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Leskovca i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Cvetanović podsetio je da je kamen temeljac za izgradnju objekta postavljen avgusta 2023. godine i ocenio da današnje otvaranje predstavlja završetak važnog razvojnog procesa za grad.

Kako je istakao, Leskovac je dobio novi oslonac budućeg ekonomskog i tehnološkog razvoja.

Centar prostire na 433 kvadratna metra i raspolaže sa šest kancelarija, coworking prostorom za 30 korisnika, salom za sastanke i konferencijskom salom. Namenjen je mladim preduzetnicima, inovatorima i startup timovima koji žele da svoje ideje pretvore u održive poslovne poduhvate.

Poseban značaj ovog projekta ogleda se u saradnji lokalne samouprave, obrazovnih institucija i razvojnih organizacija. Osnivači centra su Grad Leskovac, Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Tehnološki fakultet u Leskovcu i Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Već u prvim mesecima rada, RISC je realizovao programe podrške startupima, uspostavio saradnju sa brojnim institucijama i započeo aktivnosti sa budućim korisnicima svojih usluga.

Ministar Balint izrazio je zadovoljstvo realizacijom projekta, ističući da će upravo ovakvi centri omogućiti mladim i talentovanim ljudima da razvijaju svoje ideje i karijere u sredinama iz kojih potiču. Slično očekivanje izneo je i državni sekretar Kanjevac, naglasivši da centar ima potencijal da postane značajan pokretač inovacija i privrednog razvoja juga Srbije.

U okviru svečanosti uručeni su i prvi ugovori budućim korisnicima Regionalnog inovacionog startap centra, čime je zvanično počela njegova puna funkcionalna primena.