Otvoren turnir u boćanju pod sloganom „Igram za EXPO 2027“ u hali Sportsko – rekreativnog centra „Dubočica“

U organizaciji Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije i Udruženja paraplegičara Leskovac, uz podršku lokalne samouprave i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, otvoren je turnir u boćanju pod sloganom „Igram za EXPO 2027“ u hali Sportsko – rekreativnog centra „Dubočica“. Ovim događajem obeležen je i Evropski dan samostalnog života osoba sa invaliditetom.

Ova manifestacija realizuje se u okviru programa „Mobilnost, sport i jednake mogućnosti – put ka većoj samostalnosti“ Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije koji finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sumom od 12.523.989 dinara.

Događaju su prisustvovali visoki zvaničnici resornog ministarstva i predstavnici lokalne samouprave. Ispred grada Leskovca, prisutne je pozdravio pomoćnik gradonačelnika Milan Đorđević, koji je istakao značaj ove discipline i naglasio da grad kontinuirano prepoznaje potrebe osoba sa invaliditetom kroz budžetska izdvajanja za socijalnu zaštitu.

Predstavnica ministarstva, Marija Ristić Markov, naglasila je važnost podrške aktivnostima koje doprinose inkluziji, ali i podsetila na ranija ulaganja u pristupačnost sportskih objekata u Leskovcu.

Inače, pored članova leskovačkih udruženja osoba sa invaliditetom, učešće na današnjem turniru uzeli su i predstavnici brojnih udruženja iz Beograda, Šapca, Novog Pazara, Niša, Kraljeva, Čačka, Trstenika, Paraćina i Smedereva.