U galeriji Leskovačkog kulturnog centra sinoć svečano otvorena 28. Balkanska smotra mladih strip autora. Ovu manifestaciju, koja je u znaku programa “Prestonica kulture Srbije”, zvanično je otvorila Jelena Miljković, članica Gradskog veća grada Leskovca.

Ove godine na adresu Leskovačke škole stripa „Nikola Mitrović Kokan“ pristiglo je čak 3.209 radova autora iz 54 zemlje sveta, a najveći broj prijava stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

Svečanom otvaranju prisustvovali su brojni gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Rusije, Belgije, Holandije, Poljske, Norveške, Rumunije, Bugarske, Grčke, zemalja regiona i Srbije, kao i predstavnica ambasade Poljske. Prema rečima organizatora, ovo je jedan od najznačajnih događaja za sve strip autore.

Prisutnima se obratila i Jelena Miljković, gradska većnica koja je istakla da će lokalna samouprava nastavi sa trendom ulaganja u devetu umetnost.

Ovom prilikom dodeljene su nagrade za doprinos srpskom stripu. Inače, organizator Smotre je Leskovačka škola stripa „Nikola Mitrović Kokan“, a suorganizator Leskovački kulturni centar. Pokrovitelji manifestacije su Grad Leskovac i Ministarstvo kulture RS.