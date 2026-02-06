Otvorena izložba „Tragom vremena“, autorke Milene Pavlović Barili

„Tragom vremena“, naziv je izložbe slika autorke Milene Pavlović Barill, jedne od najpoznatijih predstavnica evropske umetničke avangarde četvrte decenije dvadesetog veka, koja je otvorena u galeriji Leskovačkog kulturnog centra.



Brojni posetioci imali su priliku da uživaju u postavci koja obuhvata slike, modne kreacije i fotografije velike umetnice iz zbirke Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli u Požarevcu.



U ime lokalne samouprave ljubitelje umetnosti je pozdravila Brankica Stamenković, članica Gradskog veća.



Svi programi Leskovačkog kulturnog centra, uklikučujući i likovne sadržaje poput izložbi dela Pabla Pikasa, Salvadora Dalija, Save Šumanovića i drugih umetnika, dali su značajan doprinos tome da Leskovac ove godine ponese titulu prestonice kulture. Ovo je, pored ostalog, naglasila Sanja Conić, direktorka ove ustanove kulture.



Inače, izložba „Tragom vremena“ biće pred leskovačkom publikom do 5. marta.