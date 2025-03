Kompanija Audiovox u sklopu svoje misije da bude što bliže svim osobama sa oštećenim sluhom u Srbiji, nastavila je sa širenjem prodajne mreže otvaranjem regionalnog predstavništva u Leskovcu. Ovo predstavništvo će osobama ovog kraja koje ne čuju dobro približiti najsavremenija rešenja za dobar sluh. U četvrtak 27. marta 2025. otvorena je nova Audiovox prodavnica u Leskovcu u ulici Svetozara Markovića 92. Radno vreme prodavnice je ponedeljkom, sredom i petkom od 8 do 16 časova, utorkom i četvrtkom od 9 do 16 časova i svake prve subote u mesecu od 9 do 13 časova. Broj telefona za sve dodatne informacije i zakazivanje termina je 016 213 200.

U novoj Audiovox prodavnici u Leskovcu moći ćete da proverite sluh, dobijete stručne savete u vezi sluha, isprobate najsavremenije slušne aparate danske kompanije Oticon i kupite baterije i ostali potrošni materijal. Zašto su Audiovox prodavnice pravi izbor za dobar sluh? Zato što Audiovox ima najbolje rešenje za Vaš sluh a kvalitet garantuje tradicija poslovanja od 2000. godine, 121 godina iskustva Oticon proizvođača slušnih aparata u čijoj ponudi se nalaze najsavremeniji slušni aparati, stručni kadar i generacije zadovoljnih korisnika.

Kao firma koja je posvećena društveno odgovornom poslovanju i pomaganju zajednici, Audiovox je pre par godina učestvovao u akciji Blic Fondacije doniranja uređaja za rano otkrivanje oštećenja sluha širom Srbije kada je i Opštoj Bolnici Leskovac doniran ovaj uređaj. Sada povodom otvaranja svoje nove prodavnice u Leskovcu možete da očekujete sledeće pogodnosti: besplatnu proveru sluha (vrednost 2 000 dinara), besplatno savetovanje u vezi sa sluhom, besplatnu probu slušnih aparata, popust 5 000 dinara za nabavku aparata do 31. aprila kao i mogućnost nabavke na 12 rata.

Ukoliko sumnjate da Vi ili Vama bliska osoba ne čuje dobro, pozivamo Vas da posetite našu novu prodavnicu slušnih aparata u Leskovcu na adresi Svetozara Markovića 92. Pre dolaska potrebno je da zakažete svoj termin za besplatnu proveru sluha u Leskovcu da ne biste čekali, zakažite termin na broj telefona 016 213 200 ili putem sajta audiovox.rs. Broj termina je ograničen, pozovite odmah i zakažite svoj besplatni termin.