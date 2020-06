Otvorena nova stalna postavku u Narodnom muzeju Leskovac

Ono što ostane je čovek. Ono što prođe je prošlost, pošlost koja ne prođe je budućnost i budnost“, reči su pesme Branka Miljkovića kojima je svečano otvorena stalna postavka Narodnog muzeja „Leskovac – srpski Mančester“.

Cilj ovog projekta je prikazivanje života grada u jednom od njegovih najznačajnijih perioda od 1878. do 1941. godine.

Nova faza postavke „Leskovac – srpski Mančester“ rezultat je dugogodišnjeg rada velikog broja ustanova i stručnjaka iz najrazličitijih oblasti.

Uložen je veliki napor da se što realnije prikaže trasformacija orijentalne turske kasabe u moderan grad koji je postao industrijski centar, a da u tom procesu nije izgubio sopstvenu kulturu.

Narodni muzej imao je veliku podršku lokalne samouprave grada Leskovca ali i Ministarstva kulture i informisnja Republike Srbije koje je u protekle dve godine za ovaj projekat izdvojilo 17 miiliona dinara.

Takođe, pored ovog, realizovan je i veliki broj drugih projekata što je rezultiralo time da ova leskovačka ustanova kulture postane jedna od najznačajnijih muzejskih institucija u Srbiji koja radi na očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa.