Otvorena Supernova poslovnica u Leskovcu

U Leskovcu je otvorena Supernova poslovnica u ulici Vojvode Mišića bb. Svi stanovnici Leskovcai okoline sada imaju idealan kutak da odaberupaket usluga i nakon toga uživaju u super brzom internetu, proširenoj listi TV kanala i fiksnoj telefoniji uz lak prenos broja!

Korisnike u Supernovi očekuju super pouzdan i neograničen optički internet, besplatni minuti u okviru fiksne telefonije, kao i obogaćena TV ponuda u kojoj se od skoro nalaze kanali poput muzičko-zabavnog K1, TV DR koji se bavi zdravstvenim temama, dva dečija – Dexy TV-a i Kazbuke, Toxic-a sa popularnom muzikom, ali i Balkan Trip-a sa živopisnim putopisima iz čitavog regiona. A da ugođaj gledanja televizije bude kompletan, Supernova korisnicima nudi i mogućnost kupovine televizora već od 599 dinara mesečno na 24 rate bez kamate.

Ljubazni prodavci su tu da pomognu kako postojećim, tako i novim korisnicima u odabiru usluge ili paketa usluga u skladu sa njihovim potrebama i životnim stilom. A dodatna super vest je i to da su Super sve paketi i dalje na fantastičnoj promociji „6 meseci za 1 dinar“ za sve nove korisnike.

Za sve zainteresovane vrata Supernova poslovnice otvorena su od ponedeljka do petka od 9 do 16 časova, kao i subotom od 9 do 14 časova, a više informacija o ponudi Supernove u svakom trenutku mogu dobiti pozivom na broj 19911 ili na zvaničnoj internet stranici www.mojasupernova.rs.