Otvoreni sastanak u okviru javne rasprave o Nacrtu plana razvoja kulture grada Leskovca za period od 2026. do 2030. godine

7 мај, 2026
Otvoreni sastanak u okviru javne rasprave o Nacrtu plana razvoja kulture grada Leskovca za period od 2026. do 2030. godine održan je u skupštinskoj sali.

Rasprava ima za cilj da se kroz dijalog i razmenu ideja oblikuje strateški dokument koji će usmeravati razvoj kulturnog života grada na Veternici u godinama koje slede.

Reč je o prvom strateškom dokumentu razvoja kulture grada Leskovca. Javna rasprava počela je 23. aprila i trajaće do 12. maja. Svi građani imaju mogućnost da svoje predloge, sugestije i  komentare dostave nadležnom Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj i aktivno učestvuju u kreiranju dokumenta.

-Proces izrade ovog dokumenta je sproveden na principima transparentnosti, inkluzivnosti i partnerstva, uz aktivno učešće svih aktera kulturnog života, ustanova kulture, organizacija civilnog društva, profesionalaca u ovoj oblasti, mladih i građana. Kako je istaknuto, prioriteti su unapređenje povezanosti aktera u kulturi i njihovih kapaciteta, razvoj održive i dinamične kulturne ponude, unapređenje infrastrukture, kao i opremljenosti institucija- rekao je Bojan Tojaga, šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj.

Akcenat je, kako je istaknuto, bio i na uključivanju mladih u donošenje odluka.

Prvi korak bio je formiranje radne grupe za izradu dokumenta, a potom je urađena analiza prednosti i nedostataka kada je razvoj kulture u pitanju, pojasnila je Milijana Stanković Mihajlov, konsultant za javne politike.

Nacrt plana razvoja kulture grada Leskovca za period od 2026. do 2030. godine dostupan je na zvaničnom gradskom sajtu.

