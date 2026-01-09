Otvoreno klizalište u Leskovcu

16. klizališna sezona zvanično je otvorena na prostoru Etno-kompleksa “Šop-Đokić” u prisustvu gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića i predstavnika Turističke organizacije grada Leskovca. Usluge klizanja za sve posetioce su besplatne.

Kako je pojasnila Dijana Ranđelović, direktorka Turističke organizacije grada Leskovca, besplatno korišćenje klizališta biće dostupno svakog dana kroz 10 termina u trajanju od po sat vremena. Radno vreme klizališta je od 10 do 22 časa i 15 minuta, a u jednom terminu može boraviti do 40 klizača.

-Posebno nam je drago što će naši školarci moći da deo svog slobodnog vremena u toku zimskog raspusta provedu upravo ovde na klizalištu, družeći se i uživajući u zimskim čarolijama. Iskoristila bih priliku da se zahvalim i lokalnoj samoupravi grada Leskovca koja je prepoznala značaj ovog sadržaja i omogućila nam i ove godine da usluga klizanja bude besplatna za sve naše sugrađane.- rekla je Dijana Ranđelović, direktorka TOL-a.

Tokom ovog perioda deca će imati priliku da učestvuju u različitim aktivnostima na ledu, klizaju i uživaju. Klizalište se svrstava među najposećenije i najatraktivnije zimske sadržaje u Leskovcu.

-Ono što je važno da kažemo je da je u toku 2024. godine Grad Leskovac i Turistička organizacija pokrenula rekonstrukciju samog klizališta i da su za te namene izdvojena sredstva u iznosu od 9,5 miliona dinara. – rekla je Jelena Miljković, gradska većnica.

U narednom periodu, za sve one koji ne znaju da klizaju, biće organizovana volontersko-instruktorska služba. Klizalište će nastaviti sa radom i nakon završetka školskog raspusta, u skladu sa vremenskim uslovima.