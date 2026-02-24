Ovako će izgledati prostor stare autobuske stanice u Leskovcu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture započelo je Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava (LIID) 2023. godine kao vid podrške „zelenoj“ infrastrukturi i institucijama lokalne samouprave. Projekat se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom i Francuskom razvojnom agencijom i trajaće pet godina.

Projekat je najvećim delom usmeren ka realizaciji „zelenih“ puteva, ulica, trgova i javnih prostora, biciklističkih i pešačkih staza, zelenih površina, šuma i parkova, održivih sistema za odvodnjavanje i drugih sličnih investicija koje prepoznaju prednosti koje priroda, uz tehnološki napredak, može da donese urbanom razvoju i održivoj urbanoj mobilnosti, a koje su prepoznate u lokalnim planskim dokumentima, urbanističko-tehnničkim dokumentima za sprovođenje planskih dokumenata i/ili za koje već postoji tehnička dokumentacija.

Cilj projekta je i lakše suočavanje sa klimatskim promenama, kao i povezivanje dugoročnih javnih politika na integralan i participativan način.

Pored finansiranja konkretnih radova, projektom je, kroz unapređenje procedura i prakse, kao i stručno usavršavanje, obezbeđena i stručna podrška izgradnji kapaciteta lokalne samouprave da dugoročno planira, priprema i sprovede kapitalne investicije na način na koji najbolje može da istovremeno ispuni društvene, ekološke i ekonomske ciljeve.

Potpisivanjem Okvirnog sporazuma između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Grada Leskovca o sprovođenju Projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava, Grad Leskovac je jedan od 145 gradova i opština koji je dobio značajna sredstva i to u iznosu od 3 miliona i 291 hiljada evra.

Zahvaljujući tim sredstvima, kroz ovaj projekat urediće se prostor stare autobuske stanice u Leskovcu iznosom od 1,1 milion evra, dok će 2,2 miliona evra biti usmereno na uređenje priobalja reke Veternice (obe strane – kej kod Osmospratnice i preko puta), i platoa oko objekta nekadašnjeg Doma vojske (Stara leskovačka čaršija).

Detalje o projektu možete pročitati na sajtu Grada Leskovca.