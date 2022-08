Ovogodišnji program Roštiljijade izmešten na centralni gradski trg

Ponedeljak, 22. avgust 2022.

20.00 – Minikoncert KUD“Lemind“ (novi gradski trg)

20.20 – Defile malih mažoretkinja, mažoretkinja, saksofonista, blehorkestara, maskota „Roštiljijade“

20.45 – Ceremonija svečanog otvaranja

21.00 – Vatromet

21.05 – Bleh orkestar Isidora Zećirovića pod upravom Isidora Zećirovića

21.30 – Koncert: grupa “Ha ha bend“

22.15 – Koncert večeri: Jelena Karleuša

Utorak, 23. avgust 2022.

20.45 – Koncert: grupa „Kasperi“

22.00 – Koncert večeri: Jelena Rozga

Sreda, 24. avgust 2022.

20.45 – Koncert: grupa „Južnjaci“

22.00 – Koncert večeri: Goca Tržan

Četvrtak, 25. avgust 2022.

12.00 – Takmičenje majstora roštilja „Miodrag Gligorijević – Dragi Bure“ (plato etno kompleksa „Šop – Đokić“ , a u slučaju lošeg vremena – Restoran Trgovinsko – ugostiteljske škole Leskovac)

18.30 – Takmičenje u pripremi najveće pljeskavice -„Memorijal Novica Stanković – Šaponja“ – I pokušaj

(plato etno kompleksa „Šop – Đokić“) – Bleh orkestar Elvisa Bajramovića pod upravom Elvisa Bajramovića

22.00 – Koncert večeri: grupa „Riblja čorba“

Petak, 26. avgust 2022.

09.00 – Takmičenje učenika srednjih ugostiteljskih škola (Restoran Trgovinsko-ugostiteljske škole Leskovac)

18.30 – Takmičenje u pripremi najveće pljeskavice na svetu – „Memorijal Novica Stanković – Šaponja“ – II pokušaj – Takmičenje u pripremi najveće pljeskavice iz ruke (plato etno kompleksa „Šop – Đokić“) – Bleh orkestar Isidora Zećirovića pod upravom Isidora Zećirovića

21.00 – Koncert: grupa „Savršen dan“ i gost Blažo Petrov

22.30 – Koncert večeri: Vesna Zmijanac

Subota, 27. avgust 2022.

21.00 – Koncert: grupa „Bubamare“

22.30 – Koncert večeri: grupa „Piloti“

PRATEĆI PROGRAMI

Narodni muzej Leskovac

– Matična zgrada – stalna postavka „Vremeplov leskovačkog kraja“

– Gradska kuća i Tekstilni muzej u Strojkovcu – stalna postavka

– „Lapidarijum“ – postavka spomenika iz rimskog doba – plato ispred matične zgrade

– Gradska kuća – „Dečji muzejon“ – mesto za najmlađe

– Mogućnost posete lokalitetu “Caričin grad” i Tekstilnom muzeju u Strojkovcu

– Za organizovane grupe obezbeđena je pratnja vodiča

Radno vreme u periodu od 22. do 27. 8. od 12.00 do 20.00 h svakog dana, a 28.08. od 10.00 do 15.00 h

Narodna biblioteka “Radoje Domanović” Leskovac

– „Leskovac i kultura ishrane“ – Izložba knjižne i neknjižne građe izfonda Zavičajnog odeljenja

– Izložba fotografija „Stari Leskovac“

Izložbe se mogu pogledati u izlogu Čitaonice od 22. do 26.8. od 7.00 do 19.00 h i 27.08. od 8.00 do 13.00 h.

Napomena: Organizator zadržava pravo izmene Programa. Svi koncerti se realizuju na novom gradskom trgu, a prateća takmičenja u etno kompleksu „Šop – Đokić“ i Restoranu Trgovinsko-ugostiteljske škole Leskovac