Pametni filteri za individualna ložišta – projekat grupe mladih iz Leskovca

Grupa mladih iz Leskovca, uz podršku Kancelarije za mlade, lokalne samouprave i Fondacije BFPE, osmislila je inovativne pametne filtere za individualna ložišta, koji imaju za cilj prečišćavanje vazduha,

odnosno smanjenje PM i drugih štetnih čestica.

Reč je o projektu „Mladi kao predvodnici bezbednosti“, koji je predstavljen u Digitalnom kulturnom centru, gde je održan i lokalni dijalog sa mladima.

Prepoznavši individualna ložišta kao jedan od

ekoloških problema koji doprinosi zagađenosti vazduha u zimskim mesecima, grupa mladih iz Leskovca došla je na ideju da na inovativan način doprinese zaštiti životne sredine.

„Uz podršku Kancelarije za malde i BFPE fondacije, prošli smo treninge i edukacije, stekli nova znanja i veštine i dobili sredstva za izradu filtera koji funkcionišu kao prečišćivači za individualna ložišta“, ističe Pavle Kostić, volonter Kancelarije za mlade, predsednik Lokalnog omladinskog parlamenta.

Zadatak ovog programa jeste osnaživanje mladih da uzmu aktivno učešće u procesu donošenja odluka u lokalnoj samoupravi, kroz unapređenje veština komunikacije, zagovaračkog procesa, osmišljavanje javnih politika, što će biti konkretizovano kroz inicijative koje se mladi osmislili, kažu u

fondaciji BFPE. Kako dodaju, u pitanju je jedan od tri programa koji se sprovode u Srbiji i jedan od devet koji se sprovode na teritoriji Zapadnog Balkana.



Pružanje podrške i osnaživanje mladih jedan je od ciljeva lokalne samouprave, ističe gradska većnica Jelena Miljković.

Projekat „Mladi kao predvodnici bezbednosti“ se realizuje u okviru programa koji sprovodi Regionalna kancelarija za saradnju

mladih, a podržava Nemačka saradnja.









