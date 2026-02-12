PCR laboratorija u ZZJZ u Leskovcu uskoro počinje sa radom

U Centru za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu počeće sa radom najsavremenija PCR laboratorija, namenjena ranom uzrokovanju polno prenosivih bolesti i steriliteta kod žena i muškaraca. Ovu laboratoriju, koja je opremljena aparatima, je sa saradnicima obišao gradonačelnik Goran Cvetanović.



U ovoj laboratoriji će se vršiti rano i precizno utvrđivanje prisustva bakterija, zatim sezonskih infekcija, steriliteta, kao i raznih tipova HPV virusa kod žena i muškaraca. Zahvaljujući najsavremenijoj aparaturi, rezultati će biti dostupni u najkraćem roku.



Za opremu koja se nalazi u ovoj laboratoriji, Zavod za javno zdravlje u Leskovcu je iz sopstvenih sredstava opredelio 5 miliona dinara.



Rano otkrivanje bolesti i precizna dijagnostika, od ključnog su značaja za pravovremeno lečenje, naglasio je u svom obraćanju gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.



Inače, Grad Leskovac će i u narednom periodu nastaviti sa pružanjem podrške ustanovama ovog tipa, a sve u cilju pružanja kvalitetnih usluga građanima iz oblasti zdravstvene zaštite, istaknuto je ovom prilikom.