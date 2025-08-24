Pedale za prijatelja: Sećanje na Predraga Ranisavljevića ne bledi

Deseta po redu memorijalna biciklistička vožnja „Peđa 2025“ okupila je danas u Leskovcu ljubitelje biciklizma i prijatelje Predraga Ranisavljevića – profesora Visoke poslovne škole i strastvenog bicikliste, koji je tragično nastradao 2015. godine na dva točka.

Vožnja od Leskovca do Velike Sejanice, mesta nesreće, protekla je u znaku sećanja, poštovanja i tihe tuge.

Deseti put zaredom su članovi Biciklističkog kluba „Dubočica“ i nekoliko rekreativaca, vožnjom do mesta nesreće u Sejanici, odali počast svom drugu koji je bio zaljubljenik u sport, a pre svega u biciklizam.

Memorijalna vožnja, osim što čuva uspomenu na Peđu, ima i širu poruku – promovisanje zdravih stilova života.

Ove godine, kao i prethodnih, učesnici su iskoristili priliku da apeluju na sve vozače i učesnike u saobraćaju – pažnja, tolerancija i poštovanje propisa mogu spasiti živote.