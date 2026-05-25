Pet godina zatvora za S.J. iz Međe zbog ubistva u pokušaju

S.J. iz Međe osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju, navodi se u saopštenju za javnost Višeg suda u Leskovcu.

Optuženi je oglašen krivim zbog postojanja opravdane sumnje da je 10. oktobra 2025. godine, oko 22,30 časova u Pečenjevcu, u dvorištu Osnovne škole “Vuk Karadžić“, pokušao da liši života oštećenog M. Ž. iz Čekmina.

Prilikom objavljivanja presude, predsednik veća je ukratko saopštio razloge presude, a protiv navedene presude je dozvoljena žalba Apelacionom sud u Nišu, u roku od petnaest dana od dana prijema presude. Istovremeno je optuženom ukinut pritvor, protiv kog rešenja Više javno tužilaštvo u Leskovcu može izjaviti žalbu Apelacionom sud u Nišu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja, ističe u saopštenju.