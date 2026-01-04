Peti „Konvoj sa srcem“ doneo osmehe mališanima u Leskovcu

Nepovoljne vremenske prilike, praćene kišom i vetrom, nisu sprečile članove humanitarnog udruženja vozača kamiona „Drug sa druma“ iz Bečeja da u Leskovcu uspešno realizuju novogodišnju akciju „Konvoj sa srcem“.

U okviru defilea praznično ukrašenih kamiona, mališanima su podeljeni novogodišnji paketići i slatkiši, a posebnu radost deci doneo je „Šofer Mraz“.

Konvoj je obišao više lokacija na teritoriji grada i okolnih mesta, a najveće okupljanje bilo je na centralnom gradskom trgu.

„Nije nas vreme danas poslužilo na jugu Srbije, ali nas to nije sprečilo da sprovedemo akciju, a ni ovu divnu decu da se posluže slatkišima i slikaju sa Deda Mrazom. Krenuli smo 21. decembra iz Bečeja, završavamo 7. januara u Čačku“, navodi za Portal Tv Leskovac Radica Blagojević, potpredsednica udruženja.

Vozači su još jednom pokazali humanost, solidarnost i veliko srce.