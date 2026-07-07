Peti Vlasina fest počinje u petak, 10. jula

Vlasotince će za vikend postati epicentar dobre zabave i provoda, najavljuju u Turističkoj organizaciji. Od petka do nedelje održaće se jubilarni 5 .Vlasina fest na obalama Vlasine kod gradskog kupališta.

„Nakon pet godina od prvog Vlasina festa danas smo došli do toga da ovu manifestaciju poseti desetine hiljada ljudi. Nesporna je podrška lokalne samouprave, ali i svih javnih preduzeća i ustanova. Desetine ljudi učestvuju u ovoj organizaciji“, rekla je direktor Turističke organizacije Nataša Đokić Živković.

Na više lokacija na obalama reke Vlasine u toku tri dana biće bogat i raznovrstan program. Dnevne žurke na plaži su namenjene svim generacijama.

„U petak u okviru dnevne žurke izdvajamo jedan od najatraktivnijih sadržaja, pena parti, od 17sati. Kao i prošle godine, pena je sertifikovana i ekološka, ne šteti ljudima, životinjama, biljkama, odnosno ekosistemima“, rekla je pomoćnik direktora Sanja Stojiljković.

IZDVAJAMO IZ PROGRAMA

„U subotu posetioce očekuje latino žurka sa javnim časom zumbe, gde će svi moći da se oprobaju u đuskanju. Za najmlađe su tu kreativne i strit art radionice, šah i košarka za početnike. Za one koji su takmičarskog duha organizujemo Sup gejms – igre na vodi na sup daskama koje počinju u subotu od 14 časova. Pobednička ekipa dobija karte za Peintbool klub u Nišu. Za ljubitelje odbojke na pesku se svake godine organizuje turnir, koji iz godine u godinu ima sve veći odziv, te pretenduje da preraste u nešto veće. Vlasotinački kej u subotu uveče ( od 20,30) postaje velika letnja pozornica na kojoj će nastupiti vrhunski ulični performeri, štulaši i žongleri, uz uzbudljiv, vatreni plesni šou. Ovaj umetnički performans doneće u naš grad jedinstvenu kosmopolitsku atmosferu i šarm velikih svetskih trgova, prilagođen uživanju svih generacija“, kaže Olivera Cvetković iz Turističke organizacije.

U petak uveče na letnjoj pozornici nastupiće grupe Amadeus, a u subotu Magla benda. Pre njih muzički program upotpuniće i lokalni muzičari – grupa Harizma i bend Frontmeni, a posle ponoći uz di džeja slušaće se hitovi 90-tih. Namera organizatora iz godine u godinu je da podrži mlade i telentovane sugrađane pa će ovaj put svoj veliki nastup u subotu uveče imati i devojčica Irina, iz Vlasotinca, koja je, inače, predstavnik Srbije u hip hop plesu.

Nedelja je rezervisana za Vlasinski spust, koji počinje u 14 sati, start je kod Ploče ili Naše Vlasine, a cilj je Maričkino. Za sve učesnike spusta na cilju se priprema kotlić i biće besplatan ručak.

U večernjim satima u nedelju, nakon pesničke večeri Književnog kluba Rosulja, letnja pozornica postaće bioskop na otvorenom, posetioci će moći da odgledaju dva filma iz selekcije festivala evropskog filma – Prvi film Očevi i majke, od 20.30 i film pod nazivom Animal, počinje u 22.10.

Sva tri dana festivala posetiocima će na raspolaganju biti i sto za stoni tenis na otvorenom.

VODA

I ove godine manifestaciju su osim opštine, Ministarstva turizma i omladine podržali i brojni sponzori (Grawe osiguranje, Zlatara Jovan, Firma Bojan i Fero luks, AB kop). Na novinarsko pitanje kakva je situacija sa vodom u kupalištu, da li je bezbedna, direktor Nataša Đokić Živković je odgovorila:

„Naravno. Lokalna samouprava je pre spuštanja brane podnela zahtev Zavodu za javno zdravlje za analizu vode, voda je uzorkovana na nekoliko mesta, rezultati analize se nalaze na opštinskom sajtu, javni su, delom i zbog toga što se šire različite dezinformacije i rade antikampanje u vezi sa kupalištem“, rekla je Živković.

U Turističkoj organizaciji opštine Vlasotince podsećaju da je Vlasina fest događaj na kome se stvaraju uspomene za ceo život.