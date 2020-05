Pismo zahvalnosti hirurga Predraga Ivanovića nakon što je izlečen od korona virusa

Hirurg leskovačke Opšte bolnice Predrag Ivanović, nedavno oboleo od korona virusa, sa namerom da se zahvali svima koji su brinuli za njega tokom lečenja , poslao je saopštenje medijima u kojem je opisao kako je izgledao njegov put do izlečenja koje vam prenosimo u celosti.

„Kao čovek i lekar osećam potrebu da se obratima svima koji koji su bili uz mene, davali mi podršku i uz čiju pomoć sam sada dobro spreman za dalje borbe koje mi život nosi.

Razboleo sam se početkom aprila meseca nakon noćnog dežurstva i sve je počelo sa povišenom temperaturom i opštom slabošću. Sve se odvijalo kao na filmu a ja sam tada bio samo „posmatrač“.

Na CT snimku pokazala se obostrana upalu pluća i bio sam pozitivan na COVID-19.

Smešten sam na Infektivo odeljenje naše bolnice gde su me čuvali kao najbližeg svog. Ipak u ponedeljak 13.04. upućen sam u KC Niš gde sam i primljen istog dana. Bio je to najverovatnije nateži period za mene a bolest u punom zamahu. Verovatno moj način života i sva pažnja koju su mi ljudi u KC Niš pružili, su mi omogućili da prebrodim krizu. Od trenutka kada sam došao u bolnicu kao da je proradio „vulkan“ poziva i poruka podrške. Ljudi su plakli izgovarajući želje da što pre ozdravim. Svakom čoveku mnogo znači ovolika briga i podrška.

Naravno da sam se redovno čuo i sa svojom porodicom koja je bila u velikom strahu za moje zdravlje, ali sam stalno bio i u kontaktu sa gradonačelnikom Leskovca i sa direktorima OB Leskovac koji su brinuli za mene. Borba nije bila laka ali sam najzad najavio povratak kući 22.04.

Kada čovek sa toliko obaveza, brine o svakom od nas, onda je to ljudska gromada-takav je dr Goran Cvetanović. Znao sam to a sada sam se i uverio. Svi zajedno dali ste mi dodatnu snagu a Vaša želja, da budem tu da radimo na dobrobit građana je pobedila.

Naravno, izražavam, a da to možda i neumem najbolje da kažem, neizmernu zahvalnost ljudima koji su brinuli. Sada je lakše i polagano se oporavljam.

Ostaje teskoba u grudima za onima koji nisu više među nama i iskrena tuga za dr Dušankom Živković infektologom OB Leskovac i dr Miodrag Lazićem čuvenim hirurgom KC Niš.

Namerno nisam navodio imena profesora, lekara, med. osoblja i bolničkog osoblja koji su me čuvali kao „malo dete“ jer bih nepravedno izostavio nekoga od njih. I nešto bih da kažem i iz “ugla“ pacijenta – Naše zdravstvo ima snagu humanih i poslu predanih ljudi a sa velikom obnovom institucija, koja je uveliko u toku, možemo mirno da kazemo da sustizemo i mnogo razvijenije od nas. Veliki aplauz za te beskompromisne borce protiv ove bolest.“

Dr Predrag Ivanović, hirurg