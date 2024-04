Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže, sutra, 16. aprila, u periodu od 8 sati do 15 časova, bez električne energije će biti korisnici u Stupnici, kao i u leskovačkim ulicama Boška Marmira, Topličkog ustanka od broja 42 do broja 62 i Kralja Petra Prvog broj 54, obaveštavaju iz Elektrodistribucije. Takođe, u periodu od 9 do 14 časova, bez struje će biti i stanovnici Ohridskog naselja u Leskovcu.