Planirana isključenja struje u 12 leskovačkih ulica

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji mreže. Zbog toga će u utorak, 16. decembra bez struje biti meštani više ulica u Leskovcu.

Od 08:00 do 10:00 časova bez električne energije biće korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Babičkog odreda od br. 50 do br. 97, Cara Lazara br. 7, Pariske komune, Rade Metalca od br. 1 do br. 38, Stepe Stepanovića od br. 21 do br. 42, Veselina Masleše br. 61 i Vlade Jovanovića. Istog dana u vremenu od 09:30 do 12:30 časova bez struje će biti korisnici u Leskovcu u sledećim ulicama: Dečanska br. 16, Rasinska, Svetozara Miletića od br. 54 do br. 72, Vidovdanska br. 10 i Vlade Mihajlovića br. 13 i 13 A.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navodi se u saopštenju leskovačkog Ogranka Elektrodistribucije.