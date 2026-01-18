Plivanje za časni krst u Vlasotincu sutra, na Bogojavljenje

U ponedeljak 19. januara plivaće se za Časni krst u Vlasini, u Vlasotincu. Sve pripreme plivača obavljaju se u crkvi Silaska Svetog duha na apostole. Liturgija počinje u 7.30. Nakon liturgije, oni koji žele da plivaju moći će da se okrepe u parohijskom domu i moraće da prođu zdravstveni pregled , koji će se obavljati od 9 do 11 sati.

Plivači treba da imaju ličnu kartu ili pasoš prilikom prijave, a za maloletne plivače obavezno je prisustvo roditelja ili staratelja jer je neophodna njihova saglasnost.

Nakon pregleda će sveštenstvo, građani i učesnici plivanja, okupljeni u Bogojavljenskoj litiji, krenuti iz crkvene porte do gradskog jezera gde će se u 12 sati plivati za krst.

Plivanje za Časni krst će i ove godine pratiti Pihtijada od 11 sati pored gradskog jezera. Za učesnike obe manifestacije su i ove godine obezbeđene nagrade.

Pripadnici žandarmerije biće tradicionalno prisutni kao plivači i kao podrška na vodi, sa čamcem, a pripadnici Vojske Srbije će imati učesnike u plivanju, sanitetsko vozilo i kuvaće čaj za posetioce.

Poslednjih godina na bogojavljenskom plivanju u Vlasotincu broj učesnika kretao se od 80 do 100, što ovu manifestaciju čini jednom od najmasovnijih ovog tipa u Srbiji. Rekord za sada drži 2024.godina kada je u hladnoj Vlasini plivalo 118 učesnika.

Bogojavljanje je praznik Hristovog krštenja i dan kada su se objavila Sveta Trojica – otac, sin i Sveti Duh, podsećaju sveštenici. U Vlasotincu će ove godine biti 21.godina od kako se organizuje plivanje za krst, a u međuvremenu se nije plivalo u dva navrata – jednom u vreme korone i jednom zbog nesporazuma između tadašnjih organizatora.

Organizatori Bogojavljenskog plivanja u Vlasotincu su Turistička organizacija, Crkvena opština Vlasotince, Udruženje poštovalaca Svete gore Atonske, Udruženje Loza, javna preduzeća Vodovod i Komunalac, ustanove Kulturni centar, SRC Vlasina, Dom zdravlja i pojedinci.

Kao i ranijih godina, pokrovitelj manifestacije je opština Vlasotince.