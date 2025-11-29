Počasni konzulat Republike Kazahstan u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu otvoren u Predejanu

Počasni konzulat Republike Kazahstan u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu otvoren je danas u Predejanu. Za počasnog konzula imenovana je Kristina Stojanović, a ovom otvaranju, pored ostalih, prisustvovali su ambasador Republike Kazahstan u Republici Srbiji Madi Atamkulov, predstavnici Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, načelnik Jablaničkog upravnog okruga Miloš Ćirić i gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković.

Otvaranje konzulata Republike Kazahstan u Predejanu, odnosno širenje mreže počasnih konzula Kazahstana u Srbiji, je još jedan pokazatelj sardnje ove dve zemlje.

Cilj je da se kroz rad i aktivnosti počasnog konzula u Predejanu unapredi međusobno informisanje i jačanje veze Srbije i Kazahstana. Kristina Stojanović je treći počasni konzul Republike Kazahstan u Srbiji.

Otvaranje ovog konzulata doprineće i razvoju širih bilateralnih odnosa, pre svega privrednih i kulturnih, rečeno je na svečanom otvaranju. Sledeće godine, Kazahstan i Srbija proslaviće 3 decenije diplomatskih odnosa.

Republika Srbija danas ima 99 počasnih konzula u 68 zemalja, a 34 zemlje imaju akreditovano 40 počasnih konzula. Oni se biraju ne samo iz sfere biznisa, već i iz različitih profesija kao što su preduzetnici, advokati, sportisti.

Kazahstan je potvrdio svoje učešće i na predstojećoj izložbi „EXPO 2027“ koja će biti održana u Beogradu, a broj očekivanih posetilaca je preko 4 miliona.