Počela manifestacija „Leto u Vlasotincu“

Bogatim dečjim kolažnim programom, tradicionalna manifestacija „Leto u Vlasotincu“, u organizaciji Kulturnog centra, počela je sinoć na platou ispred zgrade opštine.

Brojni mališani otvorili su ovogodišnju manifestaciju pesmom i grom, priredivši publici, odnosno njihovim roditeljima, bakama i dekama, veče za pamćenje.

Pred publikom su se predstavila deca Predškolske ustanove „Milka Dimanić“, članovi mlađih grupa Plesnog kluba Fantazi, kao mališani Kulturno-umetničkog društva „Crnilović“, koji su izveli raznovrsne koreografije i svojim nastupima ulepšali prvo veče letnje manifestacije.

–„Leto u Vlasotincu“ i ove godine donosi raznovrstan kulturno-umetnički program, koji će tokom narednih dana obuhvatiti koncerte, izložbe, filmske projekcije i druge sadržaje namenjene publici svih generacija – istakla je Maja Marković, direktorka Kulturnog centra.

Četvrtak, 2. jul, rezervisan je za ljubitelje muzičko-poetskih večeri. Tog dana, od 20.30 časova, u dvorištu Kulturnog centra nastupiće pesnik Marko Milošević i gitarista Denis Urošević.

U petak, 3. jula, od 20 časova, u sali Kulturnog centra biće otvorena izložba „Izbor radova sa javnog časa stripa u Vlasotincu“, nakon čega će biti prikazan film „ZaCRTANO“ Nebojše Ilića Ilketa i strip autora Marka Stojanovića.