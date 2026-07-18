Počela manifestacija posvećena najpoznatijem brendu Lebana – paradajzu

U Lebanu je počeo šesti po redu Paradajz fest, manifestacija koja ima za cilj da okupi proizvođače, izlagače i posetioce iz različitih krajeva.

Ovu opštinu su tim povodom posetili državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Vladan Virijević i Nevena Đurić Nikitović, potpredsednica Skupštine Republike Srbije.

Ako u Srbiji postoji mesto u kojem paradajz nije samo poljoprivredna kultura, već prepoznatljiv brend, onda je to svakako Lebane.

Za lokalne proizvođače, uzgoj paradajza predstavlja više od posla – nastavak tradicije koja se decenijama prenosi s generacije na generaciju. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu meštana, posvećenom radu i kvalitetu, lebanski paradajz postao je ponos ovog kraja.

Dobar prinos i kvalitet ploda karakteristični su za ovogodišnji rod. Međutim, otkupna cena, kako navode proizvođači, trenutno nije zadovoljavajuća, te se nadaju da će, kako odmiče sezona, ona rasti.

Različitim podsticajima i većim izdvajanjima za ovu oblast, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastoji da pomaže proizvođačima. Cilj je da mladi ostanu na gazdinstvima i razvijaju proizvodnju, ističe Vladan Virijević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sa ciljem regulisanja otkupne cene, nedavno je donet i pravilnik kojim se uređuju detalji ugovora između proizvođača i otkupljivača.

Nadležni u opštini su izrazili zadovoljstvo zbog povećanog broja izlagača i štandova, što je, kako su ocenili, pokazatelj da manifestacija iz godine u godinu raste.

-Na području Lebana je u prethodnom periodu zabeležena brojka od 4 do 4,5 miliona zasađenih stabljika paradajza na godišnjem nivou, a u 2026. ova brojka je udvostručena -kaže Ivan Bogdanović, predsednik opštine Lebane.

Značaj održavanja ove manifestacije naglasila je i Nevena Đurić Nikitović, potpredsednica Skupštine Republike Srbije.

U okviru zabavnog programa, koncert je održala pevačica Viki Miljković.

Drugo veče rezervisano je za nastup Milice Todorović, a trećeg dana Paradajz festa koncert će održati Magla bend. Manifestaciju će obeležiti i nadmetanja.

Oko trećina stanovništva opštine Lebane se bavi poljoprivredom, a broj registrovanih gazdinstava iznosi više od 3200.

Na području Lebana je u prethodnom periodu zabeležena brojka od 4 do 4,5 miliona zasađenih stabljika paradajza na godišnjem nivou, a u 2026. ova brojka je udvostručena, kažu nadležni, po čemu je Lebane vodeća opština u Srbiji.