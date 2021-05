Počela prijava za „ponosnu karticu“

Iz lokalne samouprave obaveštavaju porodice sa troje ili više dece da od danas mogu da podnesu zahtev za izdavanje ,,Ponosne kartice – ,,Cena minus za 3+“ kojom se mogu ostvariti finansijske olakšice prilikom plaćanja određene robe ili usluga kod više od 1 500 privrednih subjekata.

Zahtevi se mogu podneti do 15. juna tekuće godine, i to u Gradskoj pisarnici u Uslužnom centru, svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

Porodice koje do navedenog datuma nisu popunile obrasce, kao i one koje u toku godine ispune uslove za izdavanje kartice, mogu naknadno da podnesu zahtev, a kartice će biti sukcesivno izrađivane i dostavljane korisnicima, navodi se u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca.