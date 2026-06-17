Počela priprema novih 33 hiljade paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama penzionerima i korisnicima socijalne pomoći

U Leskovcu je započela priprema novih 33 hiljade paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama, koji su namenjeni penzionerima i korisnicima socijalne pomoći. Ovo će biti prva podela paketa, inače desta po redu od početka, odnosno 2020.godine, podsetio je prilikom obilaska, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Za ovu namenu iz budžeta grada izdvojeno je 52 miliona dinara sa pdv-om, odnosno za ovu godinu ukupno 104 miliona dinara.

Svaki korisnik penzije ili socijalne pomoći, dobiće paket istog sadržaja u kome će biti dvanaest namirnica, rekao je gradonačelnik Cvetanović.Brašno, šećer, zejtin, začin za jelo, supa, makarone, čaj, keks, pirinač, pasulj, mlevena paprika i kao novina, kukuruzni giz ili palenta. Pripremu paketa obavljaju zaposleni u ustanovama i javnim preduzećima, kao i volonteri.

U periodu pandemije korona virusa, pored namisrnica, deljena su i sredstva za higijenu i dezinfekciju, a od 2023. godine uvedena je praksa distribucije dva puta godišnje, nezavisno od visine penzije najstarijih sugrađana, naglasio je prvi čovek grada.

Ova akcija koju lokalna samuprava sprovodi već sedam godina, kao i napori državnog vrha, dokaz su da se teži izgradnje zajednice solidarnosti i brige, rekao je gradonačelnik Cvetanović.