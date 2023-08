Počela prodaja karata za prvu zvaničnu utakmicu na novom stadionu “Dubočica” u Leskovcu

U okviru trećeg kola Prve lige Srbije, fudbaleri GFK “Dubočica” u ponedeljak, 21. avgusta dočekuju ekipu RFK “Novi Sad 1921”.

Utakmica će se odigrati sa početkom od 20 sati na stadionu “Dubočica” u Leskovcu, a prodaja karata za ovaj predstojeći meč počela je danas.

Inače, karte po ceni od 300 dinara za sve tribine mogu se kupiti na samom stadionu na dan utakmice, zatim na štandu koji je će biti postavljen gradskom trgu u petak i subotu od 19 do 23 sati, kao i u kafeu “Trg” počev od danas pa do nedelje od 10 do 20 časova. Ulaz za decu starosti do 12 godina na stadionu je besplatan, uz obaveznu pratnju roditelja ili staratelja.