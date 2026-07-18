Počela realizacija projekta „Srpska kuća u Solunu“

U prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije u Solunu održan je radni sastanak koji je ozvaničio početak projekta „Srpska kuća u Solunu“.

Projekat realizuje Udruženje Srba Grčke „Beli krin“, uz finansijsku podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i institucionalnu podršku Generalnog konzulata Republike Srbije u Solunu.

Cilj projekta je stvaranje trajne platforme za okupljanje srpske zajednice u Grčkoj, očuvanje nacionalnog, jezičkog i kulturnog identiteta, kao i jačanje veza sa Republikom Srbijom.

Radni sastanak ozvaničio je početak realizacije prve faze projekta, a na sastanku su predstavljene planirane aktivnosti i razgovarano je o daljim koracima u realizaciji projekta.