Počeli radovi na rekonstrukciji dela puta od Leskovca prema Lebanu u dužini od 4,6 kilometara

Još jedan put koji Leskovac povezuje sa većim okolnim mestima biće rekonstruisan. Naime, nakon puta Leskovac – Vlasotince, Leskovac – Brestovac, i deo puta I B reda od Leskovca do Lebana dobiće novi izgled, i što je još važnije, biće bezbedniji za učesnike u saobraćaju, s obzirom na to da se radi i na njegovom proširenju, najavljeno je na konferenciji za novinare gradonačelnika Leskovca i predstavnika Javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja, a povodom početka ovih radova.

Ukoliko vremenski uslovi to dozvole rekonstrukcija dela puta od Leskovca do Lebana trebalo bi da bude završena na proleće iduće godine. Dužina deonice koja je predmet obnove je 4,6 kilometara i podrazumeva deonicu od Donjeg Sinkovca, odnosno Hisarskog kanala pa do poslednjeg mesta na teritoriji grada Leskovca, tj. do Gornjeg Trnjana. Radovima su prethodili intenzivni pregovori, ali i izrada projekata i priprema dokumentacije.

Ukupna vrednost rekonstrukcije, koja pored asfaltiranja podrazumeva proširenje kolovoza sa 6 na 6,6 metara, izgradnju trotoara kroz naseljena mesta, rešavanje odvodnjavanja, je 176,6 miliona dinara. Investitor je Javno preduzeće “Putevi Srbije”,a izvođač “Srbija autoput”.

Stari asfalt koji bude bio skinut sa ovog puta biće iskorišćen za sanaciju drugih puteva na teritoriji grada, kao što je bio slučaj i ranije.

Inače tokom izvođenja radova na rekonstukciji dela ptua od Leskova do Lebana neće dolaztii do kombletne obustave saobraćaja već će biti regulisana vertikalnom signalizacijom