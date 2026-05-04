Počelo uređenje i čišćenje korita Veternice u Bogojevcu

Započeto je izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita reke Veternice u naseljenom mestu Bogojevcu u dužini od oko jednog kilometra. Ukupna vrednost radova, koji se finansiraju od strane JPV „Srbijavode“ iznosi 13.372.741 dinar bez PDV-a, navodi se u saopštenju Kabineta gradonačelnika.

Odsek za vanredne situacije Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Leskovca je prilikom evidentiranja utvrdio da se korito reke Veternice u Bogojevcu nalazi među kritičnim tačkama, na kojima postoji opasnost od izlivanja i nanošenja štete građanima i njihovoj imovini.

Imajući u vidu da je ovo vodotok prvog reda, uređenje njegovog proticajnog profila je u nadležnosti Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“.

Sa ciljem povećanja propusne moći korita i smanjenja rizika od izlivanja pri nailasku velikih voda, radovi obuhvataju uređenje i škarpiranje obala, uklanjanje drveća u koritu za velike vode, uklanjanje palih stabala iz samog korita, kao i tarupiranje sitnog rastinja u priobalnom pojasu.

Njihov završetak planiran je u skladu sa dinamikom izvođenja i vremenskim uslovima, a izvođač je preduzeće „HSV“ iz Vlasotinca.