Počeo 20. jubilarni „Karneval Leskovac“

Jubilarni, dvadeseti po redu leskovački Karneval, svečano je otvoren sinoć na gradskom trgu. U pitanju je jedna od najznačajnijih turističkih i kulturno-zabavnih manifestacija u gradu na Veternici, koja već dve decenije okuplja učesnike i posetioce iz zemlje i inostranstva.

Program je započeo tradicionalnom Karnevalskom trkom beba u puzanju. ​Cilj ove manifestacije, koja je zbog vremenskih uslova održana u Sportskoj hali „Partizan“, jeste promocija porodičnih vrednosti i zdravih stilova života od najranijeg detinjstva. Ove godine zabeležen je znatno veći broj učesnika nego ranijih – oko stotinu beba. Prva tri mesta su nagrađena medaljama i diplomama.

Dešavanja su potom nastavljena na Gradskom trgu, gde su mališani, na Karnevalskoj umetničkoj radionici, imali priliku da ispolje maštu i kreativnost.

Veliku pažnju privukao je i Karneval FACE & BODY PAINTING-a.

Bogat program pripremljen je i za naredne dane. Zbog kiše i nepovoljnih vremenskih prilika, deo planiranog programa sinoć nije realizovan u predviđenom terminu, te je pomeren za večeras.

Četvrtak, 9. jul 2026.

1800 IZBOR PRINCEZA 20. KARNEVALA LESKOVAC

1900 Koncert Plesnog kluba “Step by Step”

1930 13. KARNEVAL LJUBIMACA

2000 VELIKI DEČJI MASKENBAL

2120 12. KARNEVAL MAŽORETKINJA

2145 Koncert Kreativnog Studija “Avangarda”