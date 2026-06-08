Počeo Petrovski post

Petrovski post, koji je po kalendaru Srpske pravoslavne crkve (SPC) jedan od četiri višednevna posta u godini, počeo je danas i završava se 12. jula, na Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.

Tokom Petrovskog posta vernici se uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja, ali smisao posta nije samo fizičko odricanje od hrane, već i duhovno uzdržavanje od loših misli, reči i dela. Tokom ovog posta, ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi dok se utorkom i četvrtkom posti na ulju. Subotom i nedeljom su dozvoljeni riba, ulje i vino. Dan uoči Petrovdana posti se strogo, osim ako pada u subotu ili nedelju. Iako nije strog kao Veliki post, Petrovski post nosi duhovnu težinu, jer se njime vernici pripremaju za praznik apostola koji su svojom verom i mučeništvom postavili temelje hrišćanstva.