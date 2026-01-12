Počeo turnir u malom fudbalu u Leskovcu

U organizaciji Grada Leskovca i Fudbalske futsal asocijacije, otvoren je peti po redu kvalifikacioni turnir u malom fudbalu, u Sportsko- rekreativnom centru „Dubočica“. Na ovom turniru koji traje do 16. januara, nastupiće oko 45 ekipa sa juga Srbije.



Prvog dana turnira učešče je uzelo 10 ekipa, odnosno mališani koji su rođeni 2015. godine. U naredna četiri dana ekipno će u šest kategorija nastupiti oko 500 malih fudbalera i fudbalerki. Prve tri ekipe koje se pokažu kao najbolje, stiču uslov za prvaka Srbije.



Turnir je otvorenim proglasio Aleksandar Pejčić, gradski vecnik. On je podsetio da je ove godine iz budžeta lokalne samouprave za sufinansiranje programskih aktivnosti sportskih klubova i organizacija opredeljeno 200 miliona dinara.



Ovom prilikom, za nesebičnu podršku lokalne samouprave zahvalnica je pripala gradonačelniku Goranu Cvetanoviću, koju je u njegovo ime preuzela zamenica Lidija Dimitrijević. Zahvalnice su uručene Aleksandru Pejčiću, gradskom većniku, kao i Sportsko-rekreativnom centru „Dubočica“.