Počelo izmeštanje Dečijeg dispanzera u zdravstvenu stanicu broj 3 i vojnu ambulantu

Preseljenje Dečijeg dispanzera započelo je zvanično danas. Naime, Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece izmešta se u dva objekta, a u pitanju su zdravstvena stanica broj tri i Garnizona vojna ambulanta na spratu u istoj ulici, rekla je za Televiziju Leskovac, doktorka Suzana Mitić, direktorka Doma zdravlja.

Prema njenim rečima, očekuje se da se preseljenje obavi za oko mesec dana, kada bi trebalo da počne i postupak rekonstrukcije i dogradnje ove ustanove.

Od danas je krenula priprema za preseljenje Dečjeg dispanzera, a prema rečima direktorke Doma zdravlja dr Suzane Mitić, najpre se pripremaju takozvani pasivni kartoni, koji moraju da se čuvaju, a čiji je veliki broj, pre svega dece, koja su napunila 18 godina, ali i one koja se nisu javljala u ustanovu .

U nekadašnju zdravstvenu ambulantu broj tri biće preseljene ostale službe.

Preseljenje će se odvijati postupno, ali se rad neće prekidati, napominje direktorka Mitić. Ona poručuje roditeljima da ne treba da brinu i da će na vreme biti o svemu informisani.

Da podsetimo, investicija rekonstrukcije i dogradnje Dečijeg dispanzera, vredna je oko 660 miliona dinara, a sredstva su obezbedili, Minsitartvo za javna ulaganja, Ministarstvo zdravlja i Grad Leskovac.