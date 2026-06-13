Počinje „Leskovačko keto“ – program manifestacije

U prilogu mejla prosleđujemo program 26. „Leskovačkih letnjih festivala“ koji će se održati od 15. do 30. juna 2026. godine i Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja tokom trajanja manifestacije.

„Leskovački letnji festivali“ predstavljaju jednu od najznačajnijih i najprepoznatljivijih letnjih manifestacija u gradu, koja iz godine u godinu okuplja veliki broj posetilaca i učesnika i značajno doprinose razvoju kulturnog i zabavnog života Leskovca.

Program manifestacije biće realizovan svakodnevno, u večernjim terminima, na otvorenom prostoru u etno kompleksu Šop- Đokić.Posetioci će i ove godine imati priliku da uživaju u raznovrsnom programu koji obuhvata kulturno-zabavne sadržaje, muzičke nastupe, umetničke programe, kao i sportska dešavanja namenjena svim generacijama.

Kao i prethodnih godina fokus je na afirmaciju lokalne umetničke scene, te će publika uživati u nastupima brojnih talentovanih i kreativnih izvođača iz Leskovca i okoline, čime se dodatno podstiče razvoj domaćeg kulturnog stvaralaštva.

Poseban značaj ovogodišnjem programu daje činjenica da je Leskovac ovogodišnja nacionalna prestonica kulture što dodatno potvrđuje njegovu ulogu važnog kulturnog centra.

Zbog održavanja manifestacije „Leskovački letnji festivali 2026“, a na osnovu Rešenja o

privremenoj izmeni režima saobraćaja, privremeno će se zatvariti deo ulice

Bulevar oslobođenja:

Deo Bulevara oslobođenja od raskrsnice ulice Bulevar oslobođenja sa ulicama Nikole

Skobaljića i Cara Lazara (kod Tehnološkog fakulteta), do raskrsnice Bulevara

oslobođenja sa ulicama Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića (kod RK „Beograd“) svakog dana od 18,00 do 24,00 h u periodu od 15.06. do 30.06.2026. godine;



Saobraćaj motornih vozila, kao i javni prevoz putnika odvijaće se zaobilaznim ulicama po izboru samih učesnika u saobraćaju,

alternativnim pravcima i prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.



















Turistička organizaciija

grada Leskovca













